Boateng: "Dal derby la spinta per risalire"

Nella rinascita del Milan e nel Milan che verrà, quello che nei prossimi mesi proverà l'aggancio all'Europa, c'è sicuramente il peso specifico di Kevin Prince Boateng , acquisto di gennaio dei rossoneri. Il Boa, ospite a Tiki Taka , è tornato sugli episodi del derby a partire dalla reazione di Mancini al momento dell'espulsione: "Perdere un derby non è mai facile - ha detto -, poi non so cosa sia successo tra Mancini e i tifosi. In campo la situazione era nervosa? Un derby è sempre teso, per noi era una gara molto importante e penso si sia visto. Abbiamo fatto molto bene".

L'obiettivo del Milan è l'Europa League? "Noi vogliamo tornare in Europa, ovviamente vogliamo la Champions, poi vedremo dove finiremo. Il derby ci ha caricato molto e potrebbe essere stata la gara della svolta. Dobbiamo continuare a lavorare bene e speriamo di dare continuità ai risultati".



Boateng ha parlato anche dei nuovi compagni: "Com'è Donnarumma? E' un fenomeno, ride sempre, lo vedi alto due metri, con la barba, sembra un uomo fatto e finito ma in realtà è ancora un ragazzino, molto educato e sorridente. Bacca? E' divertente, è molto positivo ed è importante per lo spogliatoio. Pentito di essere andato allo Schalke? No, perché è stata un'esperienza che mi ha fatto capire che non dovevo andare via dall'Italia. Ora sono tornato e spero di restare”.



Intanto, però, mentre il Milan insegue, a giocarsi lo scudetto sono altri. Il Napoli e la Juve: “Insigne, insieme a Higuain, è il valore aggiunto del Napoli? Gioca molto bene da 3-4 anni ma nell'ultimo anno ha fatto molti gol e assist e questo fa la differenza. Chi più forte tra Napoli e Juventus? Penso che la Juve sia fortissima ma anche il Napoli. Sono curioso di vedere chi vincerà lo Scudetto perché quest'anno la lotta è bellissima. Allegri non ha paura a dirti le cose in faccia? Si, quando ti deve dire le cose te le dice, come allenatore mi piace. La Juve può farcela in Champions? Per me il Bayern, insieme al Barcellona, è la squadra più forte del mondo. Vediamo come andranno gli ottavi, penso che le percentuali siano 60% per i tedeschi e 40% per i bianconeri: la Juve per passare ai quarti deve giocare la gara perfetta"."