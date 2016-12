Blatter, un'altra "promessa": "Lascio la Fifa". Forse

17:11 - "La Fifa e Sepp Blatter discutono segretamente sul futuro del presidente". Con questo titolo la Bbc, sia nei suoi notiziari che sul sito, lancia la clamorosa indiscrezione di un possibile abbandono del dirigente numero uno del calcio mondiale, che sembrava intenzionato a ricandidarsi.

Ci sarebbero infatti stati, secondo una fonte vicina alla Fifa citata dall'emittente di Stato britannica, colloqui segreti fin dall'ottobre 2013 tra alcuni dirigenti della Fifa e lo stesso Blatter in cui si sarebbe parlato della futura leadership dell'ente calcistico internazionale.

Da mesi il 78enne Blatter ha annunciato l'intenzione di candidarsi per un quinto mandato alle prossime elezioni di maggio, forte anche del supporto di cinque delle sei Confederazioni continentali (solo la Uefa gli è dichiaratamente contro). Poi però, nei giorni scorsi quando ha parlato in occasione del Mondiale per club, Blatter ha dato l'impressione di voler 'frenare':

"Vedremo all'inizio di febbraio chi sarà incorsa - ha detto Blatter -. Probabilmente vedrete anche il mio nome visto che mi è stato chiesto da tante federazioni, ma facciamo passare il Natale e le altre feste e datemi solo allora l'opportunità di dire 'ci sarò'".

Parole prenatalizie di un grande dirigente che dal 2008 "minaccia" di ritirarsi dalla massima carica della Fifa, salvo poi cambiare idea, ma sempre -dice e ha detto- per volontà collettiva. Oggi l'ennesimo proposito, a 16 anni (era il 1998 quando prese il posto di Havelange) dal suo primo incarico da presidente. C'è da credergli?