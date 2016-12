Blatter: "Trattato come un punching ball"

"Sono triste per il calcio e per la Fifa". Sono queste le prime parole di Joseph Blatter dopo la squalifica per 8 anni da parte della Commissione etica della federcalcio mondiale. "Sono dispiaciuto perché sono stato trattato come un punching ball - dice in conferenza stampa il presidente uscente della Fifa -. Ho intenzione di continuare a combattere. Andremo in commissione d'appello, faremo ricorso al Tas e ci rivolgeremo alla giustizia svizzera".