Blatter scrive a Tavecchio: "Ok alla proposta della moviola in campo" 

18:03 - ''Grazie per la tua proposta sull'uso della tecnologia: è un suggerimento molto interessante, porterò l'argomento all'attenzione dell'International Board''. Questo il senso di una lettera che il presidente della Fifa Blatter ha inviato a quello della Figc Tavecchio dopo che la federazione italiana nelle settimane scorse si era candidata per sperimentare "l'utilizzo della moviola in campo nelle forme e nei modi stabiliti dalla Fifa stessa".

Un'apertura importante da parte di Blatter al numero uno della Figc che due settimane fa aveva inviato alla Fifa una lettera in cui dava la propria disponibilità come, come Federazione, per un'eventuale sperimentazione della tecnologia in campo, nelle forme e nelle tempistiche che valutate opportune dalla stessa Fifa e dall'International Board.