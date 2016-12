Blatter e Platini, lo sconto: stop ridotto da 8 a 6 anni

Da otto a sei anni. Squalifica ridotta per Joseph Blatter e Michel Platini, e comunque sempre una mega-squalifica. E' quanto ha deciso il Tribunale sportivo di appello della Fifa, che ha esaminato il ricorso del presidente uscente della Fifa (Blatter) e del presidente in carica dell'Uefa (Platini) dopo la sospensione da cariche sportive inflitta dal Comitato etico della Fifa, lo scorso 16-17 dicembre.

La decisione a poche ore dal super-vertice della Fifa che venerdì eleggerà il nuovo presidente , ovvero il sucessoore di Blatter. Venerdì a Zurigo le elezioni ci saranno, il ricorso del principe Ben Ali, uno dei cinque candidati alla corsa elettorale, è stato respinto dal Tas: Ben Ali aveva chiesto io rinvio delle elezioni per scarsa trasparenza, secondo lui, nelle modalità previste per il voto.

PLATINI: "DECISIONE VERGOGNOSA"Per l'ex presidente della Uefa Michel Platini, è "offensiva e vergognosa" ed è una "decisione politica" quella che ha portato la Fifa a confermare la sua squalifica per violazioni etiche. La sospensione del dirigente francese, così come quella dell'ex presidente della Fifa Sepp Blatter, è stata ridotta da otto a sei anni dal comitato d'appello della Fifa. "Le accuse contro di me sono infondate, costruite da zero e surreali alla luce dei fatti e delle spiegazioni che ho dato durante l'udienza", ha detto Platini. "Presenterò tutti gli appelli possibili, a partire dal Tas. Andrò fino alla fine della mia battaglia per dimostrare che io sono innocente".