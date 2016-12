Blanc, messaggio a Conte: "Preservo Verratti per gli Europei"

L'allenatore del Psg Laurent Blanc ha parlato delle condizioni di Marco Verratti, tormentato dalla pubalgia che sta facendo preoccupare Antonio Conte e la Nazionale. "Marco è sulla buona strada, sta meglio. Si sta preservando in vista dell'Europeo. Ha ancora un problema all'inguine e sente qualche disagio, ma non vuole correre rischi", ha detto il tecnico durante la conferenza stampa in vista della gara di campionato contro l'Ajaccio.