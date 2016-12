Blanc: "E' dura per noi giocare a calcio"

Tensione a Parigi. Al Paris St Germain. Ma è comprensibile. E' accaduto in conferenza stampa: Laurent Blanc, tecnico del club parigino, ha reagito in modo scomposto, e con rabbia, ad alcune domande sugli attentati di Parigi e la paura che ora potrebbe aver 'contagiato' anche alcuni suoi giocatori.

Alla domanda su quali fossero le condizioni psicologiche dei suoi, in particolare di coloro che, come Sirigu, hanno perso degli amici (nel caso del portiere due) negli attentati, Blanc si è arrabbiato e, alzando la voce, ha detto che "non parleremo di questo per tutta la conferenza stampa, perché vi garantisco che se mi farete un'altra domanda su questo argomento io me ne andrò".

Poi però il tecnico ha ammesso che "in questo momento è dura giocare al calcio, i miei giocatori sono rimasti molto colpiti da quanto è successo".



Domani il Paris SG scenderà in campo in trasferta contro il Lorient con una maglia su cui, sotto allo stemma con la Torre Eiffel stilizzata, ci sarà la scritta "Je suis Paris". La stessa casacca sarà poi utilizzata nella sfida di Champions League contro gli svedesi del Malmoe.