Birmingham, Zola: "Siamo una squadra con grandi ambizioni"

Primo giorno di scuola per Gianfranco Zola . Emozionato l'allenatore di Oliena torna in pista dopo l'esperienza fallimentare con l'Al Arabi. Zola riparte da Birmingham , con la squadra settima in classifica a 12 punti dal Newcastle capolista. "Sono in un club con ambizioni e un buon progetto, una squadra da Premier League" le sue prime parole. "La cosa che mi ha colpito di più - ha aggiunto - è il grande calore dei tifosi del St Andrew's".

Dalla società in una nota è arrivato il benvenuto al nuovo allenatore: "Il suo pedigree, la sua filosofia e la sua ambizione si adattano con quello che vorremmo raggiungere muovendoci in una nuova direzione. Gianfranco Zola ha una ricchezza di esperienza di alto livello sia come manager che come giocatore e siamo estremamente contenti di averlo con noi".



Nuova avventura, stessa squadra per il tecnico che in Inghilterra ha allenato West Ham e Watford. Con Zola non c'è solo il collaboratore di una vita Pierluigi Casiraghi, con cui faceva coppia in panchina ai tempi dell'Under 21. Sono a Birmingham anche Gabriele Cioffi e Sebastiano Porcu.