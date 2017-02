Birindelli: "Crotone-Juve come undici anni fa. I calabresi venderanno cara la pelle"

Sarà la seconda volta che la Juventus affronterà il Crotone tra le mura dello Scida, la prima occasione fu undici anni fa, in Serie B. In quella partita nelle fila bianconere c'era Alessandro Birindell i:"Nel 2006 la Juve aveva una squadra da Serie A e la differenza con i calabresi era evidente, come adesso. Sarà una partita dura per la squadra di Allegri". Il nuovo modulo? "Dispendioso ma devono puntare a vincere tutto".

Alessandro Birindelli, una vita in bianconero, uno che è sceso anche nella serie cadetta per amore della Juventus. Proprio in B, l'attuale allenatore under 17 dell'Empoli, ricorda con affetto la trasferta di Crotone: "Mi ricordo che lo Scida era stracolmo, c’erano tifosi sui muri, sui balconi delle case, solo per vedere qualche giocatore della Juve". Finì 3-0 a favore dei bianconeri: 2 gol Bojonov e a segno Boumsong.



Sulla partita di oggi Birindelli avverte la squadra di Allegri: " Dovrà affrontare la gara in maniera giusta perché il Crotone venderà cara la pelle poiché vuole salvarsi. In generale però la Juve deve puntare a vincere tutto, deve fare l'ein plein. Un allenatore al quale mi ispiro? Ho avuto la fortuna di essere allenato da grandissimi mister e ho avuto la fortuna di giocare con giocatori che poi sono diventati grandi allenatori. Io mi sento spesso con loro, sono stimolato e spero di fare bene. Conte è uno di questi, è un punto di riferimento per quello che fa. Avere la fortuna di confrontarsi con questi allenatori è molto stimolante e io ne approfitto.”