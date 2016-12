Bild e Kicker: Ciao Pep (Guardiola), al Bayern arriva don Carlo (Ancelotti)

Casa-Bayern, siamo all'epilogo del tormentone-Guardiola. Quasi non si parla d'altro a Monaco, visto che già sabato, al termine della partita contro l'Hannover, il tecnico potrebbe annunciare l'addio alla squadra bavarese. Lo scrive la stampa locale che riprende voci di fonte spagnola.



Guardiola -non è una novità- avrebbe deciso di non prolungare l'accordo triennale sottoscritto a suo tempo, e sarebbe tentato dalla prospettiva di andare in Premier League (lo vogliono le due squadre di Manchester, soprattutto il City) e, secondo la 'Bild' e la rivista 'Kicker', ieri avrebbe informato la dirigenza del Bayern della sua intenzione di andarsene.

Così sarebbe già stato contattato Carlo Ancelotti, che sarebbe in parola con Rummenigge e gli altri dirigenti per un contratto triennale. Ancelotti sarebbe stato scelto da Franz Beckenbauer, la cui parola in seno al Bayern conta ancora molto.