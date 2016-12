Bielsa, Pallotta risponde a Lotito: "I tifosi della Lazio meritano di meglio"

"Sabatini ha detto a Bielsa di non andare alla Lazio". Non è passata inosservata la dichiarazione del presidente biancoceleste Lotito, e la risposta della Roma non si è fatta attendere. "Mi dispiace molto per i tifosi della Lazio che ogni giorno vivono queste cose - ha dichiarato il presidente Pallotta -, meritano di meglio. Adoro Lotito, mi fa sbellicare. E' come essere iscritti al club della barzelletta del mese".