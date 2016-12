Biabiany: ottimismo per il ritorno e derby di mercato all'orizzonte

19:02 - Ancora pochi giorni poi si saprà se Biabiany potrà tornare a giocare. Lo stop forzato dopo l'aritmia riscontrata lo scorso 1 settembre durante le visite mediche effettuate dopo il trasferimento al Milan sembra essere terminato. Dopo 3 mesi di riposo assoluto imposti da uno dei massimi cardiologi nel settore sportivo il francese ha la sua grande opportunita di tornare ad allenarsi dopo il suo unico spezzone a Cesena nella prima giornata.

I vari controlli cui Biabiany s'è sottoposto finora sono stati tutti molto positivi e perciò si respira un cauto ottimismo sul suo possibile rientro. I primi di dicembre dovrà superare l'ultimo ostacolo, la visita più importante con gli accertamenti del caso. Se arrivera l'ok, il mese di gennaio segnerà il ritorno dell'esterno gialloblù.



Una vittoria straordinaria visto che non è il primo giocatore ad aver sofferto di tali problemi: nel 2003 l'Inter acquistò Fadiga, stella del Senegal che sorprese tutti al Mondiale dell'anno prima. Ma anche in quel caso le visite mediche mostrarono dei problemi cardiaci; i medici consigliarono al giocatore di non continuare a giocar anche se Fadiga continuò a scendere in campo tra Inghilterra e Belgio. Prima ancora ci fu il caso di Nwankwo Kanu: fu sempre l'Inter ad acquistarlo e, quando furono scoperti i malanni cardiaci, fu Massimo Moratti a farsi carico delle spese per visite e operazioni. Kanu superò ogni problema e qualche anno dopo divenne una colonna portante dell'Arsenal.



Adesso Biabiany vuole farcela soprattutto perchè sullo sfondo oltre al Parma, ci sono Milan - che lo ha virtualmente acquistato quest'estate - e Inter - che lo ha già tesserato in passato - pronte a innescare un vero e proprio derby pur di regalargli una maglia da titolare.