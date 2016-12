Best Player Uefa: corsa a tre Messi-Suarez-Ronaldo, Buffon quarto precede Neymar

Saranno Lionel Messi, Luis Suarez e Cristiano Ronaldo a contendersi il Premio di miglior giocatore Uefa della stagione 2014-15. Il portoghese del Real Madrid ha trionfato lo scorso anno. Il quarto più votato da una giuria di giornalisti europei è stato il portiere della Juve Gigi Buffon. Il vincitore verrà annunciato il 27 agosto in occasione della cerimonia per il sorteggio della fase a gironi di Champions League in programma a Montecarlo.