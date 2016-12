Besiktas, Gunes: "Sarà dura ma vincere sarebbe perfetto!"

"Abbiamo sfiorato la vittoria nei primi due match contro Dinamo Kiev e Benfica, e nonostante fosse difficile abbiamo vinto a Napoli. Domani sarà difficilissima. Voglio utilizzare tutti i giocatori a disposizione, valuterò il miglior undici da schierare - ha proseguito Gunes - Non ho ancora deciso chi giocherà ma l'obiettivo è tenere il Napoli lontano dalla nostra area di rigore. I tifosi ci stanno supportando in modo ancora maggiore di quanto ci aspettassimo e lo stanno facendo nel modo più corretto possibile". Adriano: "Sarà una gara difficile, il nostro obiettivo saranno i tre punti. Il Napoli è una squadra dalle grandi qualità: vuole vincere, ma noi con l'aiuto del nostro pubblico vogliamo mandarli a casa a mani vuote. Le assenze? Dovremo fare in modo di non sentire la loro assenza, quelli che giocheranno avranno maggiori responsabilità".