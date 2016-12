17 novembre 2015 Bernabeu superblindato per El Clasico. Messi forse, Benzema panca Lʼargentino ha saltato solo due Real-Barça dallʼesordio in Liga: 1 sconfitta e 1 pari

E' il dubbio che attanaglia Luis Enrique: Messi sì Messi no. E intanto El Clasico si avvicina. Mancano quattro giorni all'inizio dell'attesissimo Real-Barça. Leo Messi è tornato ad allenarsi con i compagni. La prima sessione in gruppo risale a lunedì, martedì la seconda volta. Il Barcellona ha filmato le prime parti dell'allenamento, con le fasi di riscaldamento alle quali Messi ha partecipato senza problemi. Questo fa ben sperare i tifosi blaugrana. Il suo bilancio in Liga con le Merengues è di 10 vittorie 3 pareggi e 5 sconfitte. Ne ha saltate solo due.

QUANDO MESSI C'E'La sua assenza potrebbe essere altrettanto pesante nell'importantissimo match contro il Real Madrid. L'argentino, però, da quando ha esordito in Liga nel lontano 2005 ha saltato solamente due Clasicos e le cose non sono andate benissimo per i blaugrana: senza di lui non hanno mai vinto. Il bilancio del quattro volte Pallone d'Oro è di 10 vittorie 3 pareggi e 5 sconfitte dove ha siglato ben 14 gol. Contando invece tutte le altre competizioni i match salgono a 30: 14 vittorie 7 pareggi, 9 sconfitte e 21 gol. Insomma quando la Pulce c'è, si sente eccome.

QUANDO MESSI NON C'E'Due partite saltate dunque. La prima nella stagione 2005/06, al Camp Nou, nel match di ritorno di campionato (all'andata show di Ronaldinho nell'1-3 al Real del Santiago Bernabeu). In quell'occasione allo stesso Ronaldinho aveva risposto Ronaldo (1-1). La seconda, invece, nel 2007: Barça affossato dallo splendido gol di Julio Baptista. Un bilancio negativo, che fa tremare gli azulgrana. Per questo Luis Enrique spera nel recupero di Messi, vero talismano del Clasico. Sarà mica un caso?

BENZEMA CI SARA'Tra infortunio e bufera giudiziaria, Karim Benzema sarà della super-sfida Real Madrid-Barcellona? Marca dice di sì, Benzema ha superato il problema muscolare che lo ha fermato e si sta allenando. Avverte ancora un piccolo fastidio, ma è cosa di poco conto. Benzema partirà comunque dalla panchina.