Berlusconi: "Siamo più forti della Roma"

19:14 - Il presidente del Milan Silvio Berlusconi ha caricato la squadra a Milanello in vista della trasferta di domani a Roma chiedendo una grande prestazione all'Olimpico: "Dovete entrare sul terreno di gioco per essere padroni del campo - dice rivolto ai rossoneri - andate in campo con forza perché noi siamo più forti. Quella di domani a Roma è una partita fondamentale per noi. Io non cambierei mai la nostra rosa con quella della Roma, domani il tifo non può influire perché all'Olimpico le tribune sono lontane dal campo".

"Vi faccio i miei complimenti per la stupenda prestazione contro il Napoli", ha aggiunto ricordando il successo di San Siro.

Berlusconi ha lasciato Milanello alle 16,30, la sua visita è durata tre ore.