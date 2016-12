Berlusconi: "Riporterò il Milan in Europa. Sogno la Champions a San Siro"

10:31 - Silvio Berlusconi a tutto campo. Il presidente del Milan rilascia una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale tratteggia scenari rossoneri futuri e svela anche qualche retroscena: "Per quest'anno l'obiettivo è l'Europa, ma io sogno la finale di Champions 2016 a Milano". Voto a Pippo Inzaghi: "Otto", dice Berlusconi che, interpellato su Mario Balotelli spiega: "Ricordo che era stato acquistato contro il mio parere".

Il presidente pare dunque molto soddisfatto del lavoro portato avanti fin qui dal nuovo tecnico e, alla fine dei conti, anche dalla squadra, alla quale regala un bel 7 in pagella. Ma gli argomenti trattati nella chiacchierata con Alberto Cerruti, Berlusconi tocca anche tempi che fino a poco tempo fa sono stati anche delicati, come il rapporto tra sua figlia Barbara e Adriano Galliani: "Tra di loro c'è armonia, una fusione tra esperienza e innovazione".

Dall'aspetto dirigenziale a quello del calciomercato. Dopo Balotelli, che non è stato mai gradito, è il turno di Carlitos Tevez: "Non ho preso in considerazione una sua militanza al Milan". Su Max Allegri: "Gli auguro successo e fortuna".

E poi una domanda anche su Massimo Moratti e la cessione dell'Inter a Erick Thohir: "Mi addolora che un milanese come lui abbia lasciato. Io non sarei capace di cedere a uno straniero, forse neanche a un italiano".