Berlusconi-Mr Bee, ecco il documento dell'intesa per la cessione del Milan

Ecco il comunicato congiunto di Fininvest e mr Bee Taechaubol dopo l'accordo sulla cessione di una quota del Milan. "Il presidente Silvio Berlusconi ha approvato l'accordo firmato tra l'amministratore delegato di Fininvest Pasquale Cannatelli e mr Bee Taechaubol che prevede di trattare in esclusiva per il periodo di otto settimane un rapporto di collaborazione relativo all'Ac Milan. In questo periodo Silvio Berlusconi, che continuerà a essere presidente , e mr Taechaubol lavoreranno per costruire insieme un grande e ambizioso progetto economico e sportivo per riportare il Milan ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale che gli competono per storia, prestigio e risultati. "In questo quadro l'ipotesi di accordo che verrà dettagliatamente esaminata prevede che il controllo del club rimanga nelle mani del presidente Silvio Berlusconi e della Fininvest cui farà capo una quota di maggioranza assoluta pari al 52 per cento. Il consorzio rappresentato da mr Taechaubol acquisirà invece una quota di minoranza pari al 48 per cento . "L'ipotesi di accordo ha come obiettivo la valorizzazione e la commercializzazione del brand Milan in particolare nei paesi asiatici al fine di ottenere un forte impulso dei ricavi e di conseguenza quelle risorse finanziarie indispensabili per riportare grazie al progetto tecnico e sportivo estremamente incisivo il Milan a competere con i principali club del calcio mondiale".

LE PAROLE DI BERLUSCONI

"Per ora è un accordo che deve essere confermato ma è una buona cosa per il Milan": lo ha detto Silvio Berlusconi arrivando ad un comizio a Segrate in vista dei ballottaggi per le comunali. "Speriamo di poter procedere - ha concluso - per far tornare il Milan protagonista". Poi ha aggiunto. "Naturalmente mantengo maggioranza e la carica di presidente. C'è la possibilità che qualcuno che conosce bene i mercati asiatici possa sviluppare l'utilizzazione del brand commerciale del Milan in quei settori".

E a proposito dell'incontro con Mihajlovic. "Mihajlovic? Impressione ottima, una persona di livello. Non solo competente per quanto riguarda il calcio, ma anche di grande polso e con cui è anche possibile mantenere un confronto"

Infine su Ibrahimovic. "Ibra? Abbiamo parlato di tante cose. L'età avanzata non mi consente di ricordare tutto. Non ci credete? Nemmeno io...".