Berlusconi: "Milan costruito per la Champions, Balotelli è maturato"

"Il Milan mi è piaciuto. Balotelli non ha sbagliato un pallone, speriamo continui così. Ha raggiunto l'età del giudizio. Lo vedo anche trequartista". Così Silvio Berlusconi all'uscita da un ristorante di Milano dopo la gara con il Palermo. "E' un Milan costruito per la Champions. Barbara ci è rimasta male per la questione stadio ma ha capito. Con Mr Bee ci vediamo il 30. Saggio non prendere Kondogbia. Ibra? E' come me... invecchia. Volevo Dybala".

"Raramente ho visto un pressing cosi forte come quello del Palermo - ha proseguito Berlusconi - Il calcio diventa sempre piu robusto... Il Milan ha fatto una buona prova. E' difficile amministrare il risultato. Continuo a sperare che quando si è in vantaggio a 15' dalla fine bisogna saper tenere palla, invece vedo che è molto difficile farlo, anche con le grandi squadre. Bisognerebbe far sparire la palla agli avversari". E ancora su Balotelli: "Può ricoprire tutti e tre i ruoli d'attacco". "Bacca? Non riesco ad accomunarlo ad altri giocatori avuti in passato: ha senso del gol, mi piace parecchio. Vedo la mano di Mihajlovic nel comportamento della squadra, dall'aspetto fisico, nello spogliatoio". Su Mr.Bee: "Ci hanno presentato il piano di commercializzazione del marchio, ci saranno delle entrate importanti, calcoliamo fino a 100 mln l'anno. Il patron del Milan ritorna poi su Ibra: "Non l'hanno mollato, lui voleva venire via. Se può tornare? Ora c'è Balo. E poi lui è come me, invecchia...".