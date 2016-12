Berlusconi: "Mai visto il Milan giocare così male"

Attraverso il suo account facebook, Silvio Berlusconi spiega la decisione di affidare la panchina del Milan a Brocchi e chiarisce che "io rivendico con orgoglio le mie scelte dalla prima all'ultima, e cioè quella di correggere, con il cambio dell’allenatore, un trend di gioco non all’altezza della storia dell'A.C. Milan". Il presidente rossonero sottolinea anche che "non posso condividere che si metta in discussione il mio amore per il Milan".

Questo il messaggio del numero uno del Milan:



"Cari amici rossoneri,

la decisione di affidare il Milan a Cristian Brocchi ha suscitato molte discussioni. Tutte le opinioni sono legittime, naturalmente: questa scelta, dettata dal mio senso di responsabilità, è, come ogni altra scelta, liberamente criticabile da chiunque. Quello che però non posso condividere è il fatto che si metta in discussione il mio amore per il Milan. Io sono da sempre innamorato del Milan e le scelte che ho compiuto in trent’anni di presidenza sono sempre state esclusivamente nell’interesse del Milan e di tutti i suoi innamorati. Io rivendico con orgoglio tutte le mie scelte dalla prima all’ultima, e cioè quella di correggere, con il cambio dell’allenatore, un trend di gioco non all’altezza della storia dell'A.C. Milan perché, diciamolo chiaro, al di là dei risultati, non abbiamo mai visto il Milan giocare così male. A questo scopo non ora ma a fine stagione, valutando i risultati concreti di questa scelta, potremo assumere le decisioni migliori nell’interesse del nostro Milan".