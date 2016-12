Berlusconi, la carica a un avviso: "La fatal Verona"

23:09 - Attenti alla 'fatal Verona': questo l'avvertimento di Silvio Berlusconi al suo Milan in vista della trasferta di domenica al Bentegodi, dove i rossoneri per ben due volte nella loro storia si sono fatti sfuggire lo scudetto.

"Il presidente ha ricordato, soprattutto a chi è più giovane o viene dall'estero, le difficoltà storiche che il Milan incontra a Verona", ha rivelato l'ad rossonero Adriano Galliani raccontando della visita presidenziale a Milanello.

"Io che non sono più giovane ricordo bene sia il Verona-Milan del '73 sia quello del '90 - ha proseguito Galliani -. E' una partita da affrontare in un certo modo anche per le difficoltà del passato".

"Il presidente ha parlato con tutti i giocatori, senza soffermarsi con nessuno in particolare", ha aggiunto il dirigente rossonero Galliani, che ha pranzato assieme a Berlusconi, all'allenatore Filippo Inzaghi e allo staff tecnico, ma su quanto si sono detti a tavola ha glissato con un sorriso: "Sono cose nostre".



LA GIORNATA A MILANELLO

Milan, lavori in corso. Pippo Inzaghi sceglie la squadra per Verona, e spera nel recupero di Menez, che si è allenato col gruppo. L'ad Barbara Berlusconi è appena rientrata da Dubai, dopo un vertice con Emirates, per la partnership che scade a fine giugno e che sarà rinnovata. E come ogni venerdì, da due mesi, il presidente Silvio Berlusconi ha fatto visita alla squadra a Milanello: pranzo con Inzaghi e un vertice di mercato, presente anche l'ad Adriano Galliani. Il patron rossonero è atterrato col proprio elicottero alle 14,20, accolto proprio dall'ad arrivato alle 12,30 per assistere all'allenamento.

Poco dopo le 16,10, Berlusconi ha lasciato il ritiro. Il presidente del Milan è decollato a bordo del proprio elicottero, assieme agli ospiti che aveva portato con sé nella visita al centro sportivo, sei ragazzi parenti dei pazienti della casa di cura di Cesano Boscone (Milano), dove il leader di Forza Italia svolge i servizi sociali.

Concluso l'allenamento, fatta la formazione. Il Milan di Verona vedrà il ritorno di Diego Lopez fra i pali. In difesa Abate, Alex, Rami e De Sciglio. A centrocampo Muntari, il riengtro di Essien e Poli. Il tridente d'attacco Honda, Torres e finalmente El Shaarawy. In panchina, Bonaventura, Van Ginkel e Menez a disposizione.