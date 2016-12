Berlusconi invita Galliani e Sacchi ad Arcore

E' una rimpatriata fra vecchi amici, non parleremo del Milan attuale". L'ad rossonero Galliani ha spiegato così, a chi lo ha intercettato, il "segreto" di un pranzo ad Arcore fra Silvio Berlusconi, Galliani e Arrigo Sacchi, che hanno seguito il presidente con la macchina dell'ad. Ovvero gli artefici del primo grande Milan euro-mondiale. Ovvero. Il Mìlan più grande.



Dopo aver preso parte alla commossa cerimonia per l'ultimo saluto a Cesare Maldini, l'invito a pranzo ad Arcore è stato associato anche a questioni di panchina presenti e future. Inevitabile riferimento, ma ci attentiamo a quanto detto da Galliani: solo una rimpatriata. Per le questioni legate alla stagione 2016-2017, il tempo delle scelte non è lontano.