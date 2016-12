Berlusconi in ritiro: "Pippo, ascoltami...". Nasce il Milan-2

10:34 - "Se Inzaghi mi ascolta, il Milan vince...". La battuta del giovedì è diventata (logica) realtà nell'ormai consueto approdo del presidente Berlusconi a Milanello. Al fianco di Pippo Inzaghi, come accade da agosto: perché il nuovo Milan si va formando, ha fatto cose buone e anche no, ha un grande attacco e un equilibrio difensivo ancora fragile, ha bisogno di buoni consigli e di coraggio. Quello che il presidente vuole dare al gruppo. E all'allenatore.



Ecco dunque il significato particolare di quest'altro venerdì a Milanello, arrivo alle 14,45 per dire le cose che da Milan-Juve a Empoli-Milan il presidente ha in animo di dire a Inzaghi e alla squadra. Quel "se Inzaghi mi ascolta" è tutt'altro che una speranza o una barriera. Pippo ascolta, eccome, e sa come e dove trovare la soluzione a questi patemi da primi giorni, da nuovo progetto, con un modulo (forse) da adattare verso il 4-2-3-1 che potrebbe dare più solidità.



Il patron milanista, rispetto alle cinque visite precedenti, è arrivato alle 14.45 con il suo elicottero che è atterrato, come di consueto, sul campo in tartan del Centro Sportivo di Milanello. Una volta ultimato il pasto, Berlusconi ha incontrato la squadra e, in particolar modo, si è intrattenuto con i difensori e gli attaccanti. Le immagini di Milan Channel hanno testimoniato un colloquio con Bonera e De Sciglio per quel che riguarda la retroguardia mentre per ciò che concerne l'attacco i destinatari delle sue attenzioni sono stati Menez e Torres.



Successivamente, la squadra, attorno alle 16.20, ha iniziato l’allenamento sul campo ribassato mentre il presidente si è intrattenuto presso la club house rossonera per portarsi avanti con del lavoro personale. Successivamente, è uscito sul piazzale centrale del Centro Sportivo per salire sul pulmino che lo attendeva. Qui, il presidente ha salutato da lontano i circa 30 tifosi presenti fuori dai cancelli di Milanello. Prima di ripartire, si è recato proprio sul campo rialzato dove ha assistito a parte dell’allenamento. Qui ha poi ricevuto il saluto finale da parte di Inzaghi. L’elicottero presidenziale si è alzato in volo, con destinazione Villa San Martino, attorno alle 17.40.