Berlusconi, il messaggio del Milan: "Attendiamo con tanto affetto"

Il Milan si stringe intorno a Silvio Berlusconi, che nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per la sostituzione della valvola aortica. "Il posto del presidente è solo uno, ha i colori rossoneri e si chiama Milan", si legge in una nota del club rossonero, mentre Cristian Brocchi manda un messaggio attraverso l'Ansa: "Auguri di pronta guarigione presidente. Quando c'è di mezzo la salute tutto il resto passa in secondo piano".