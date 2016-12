Berlusconi: "Fiducia in Mihajlovic, ma ho speso 150 milioni di euro"

Il presidente poi ha voluto precisare una cosa: "Per me Mr Bee è una persona seria. Ho letto che qualcuno ha ipotizzato che i suoi soldi sono un mio tesoretto all'estero. E' pazzia solo pensarlo. Sfido chiunque a trovarlo. E se qualcuno lo trova garantisco pubblicamente il mio impegno a versare 10 volte tanto in beneficenza. Entro Natale penso di chiudere, è un discorso interessante soprattutto dal punto di vista commerciale".



Ai nostri microfoni ha anche assicurato la sua presenza allo stadio contro il Sassuolo: "Sarò a San Siro insieme a tutti i tifosi. Mentre tutti i tifosi si dispiacciono quando il Milan perde, io quando il Milan perde ho 150 milioni di euro per dispiacermene ulteriormente". Poi anche una battuta sulla frase di Mihajlovic sull'esorcista: "Eccolo, è dentro di me. E' il presidente".



"Ho trovato la squadra bene, pensierosa su ciò che è successo in campionato fino ad adesso. Piena fiducia nel nostro allenatore, in pieno stile Milan. L'investimento nella squadra è stato importante, siamo 150 milioni quest'anno, cifra elevatissima siamo stati ricompensati e speriamo nel campionato. Credo di averli stimolati abbastanza dando loro la voglia di stimolarsi a loro volta e vedremo cosa succederà in campo contro il Sassuolo, che è una grande squadra", le parole a Milan Channel.