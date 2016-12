Berlusconi chiama: "Pippo, hai la mia fiducia. E lo sai"

18:45 - Una telefonata, questa mattina: Silvio Berlusconi ha chiamato Pippo Inzaghi (e Adriano Galliani) per dire, anzi: ribadire, che la fiducia nel lavoro del tecnico, presente e futura, rimane quella di sempre. La fiducia del Milan che ha investito su Inzaghi-allenatore, nella (fondata) speranza che sia lui il tecnico di un ciclo che possa riaprirsi, ben sapendo che per puntare a arrivare in alto occorre superare le difficoltà. E anche le tempeste, se queste arrivano.

Tutto questo, all'indomani di quella battuta ("speriamo che Pippo possa maturare") che ha riacceso il tormentone sul tecnico sul quale pende la sentenza di fine stagione: dentro o fuori, dipende dai risultati, con l'ombra di Montella o quella di Antonio Conte all'orizzonte. Chissà mai, fra una suggestione normale e una davvero grande.

Il giro delle panchine, si sa, fa parte di un gioco che non prevede momenti di stabilità assoluti. Ovunque si guardi, in Italia. E per Pippo Inzaghi il mese di gennaio pieno di batoste e il primo di febbraio col 3-1 al Parma (ci mancherebbe) è stato un tiro incrociato -e collettivo- per mettere a repentaglio la sua permanenza: dal subito fuori, al fuori di fine stagione.

Così ogni sillaba, ogni sospiro, diventano merce preziosa per agitare il mondo attorno a Inzaghi, anche dopo un attesissimo successo e prima di un Juventus-Milan che, a livello di pronostico realistico, non promette niente di buono.

Dunque, alla prossima. Intascando, oggi, la fiducia del presidente.