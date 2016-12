Berlusconi: "Champions, Milan-Juve siamo 5-1..."

Silvio Berlusconi ha trascorso l'intera la mattinata a Lugano per seguire personalmente una fase della trattativa per la cessione del 48% del Milan a Bee Taechaubol. Berlusconi ha incontrato un advisor per questioni legate alla commercializzazione del brand in Asia. "E' andato tutto bene, non credo sia necessario ritornare a Lugano", ha detto il presidente rossonero intervistato da RSI, la televisione svizzera.