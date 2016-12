Berlusconi carica il Milan: "Battuta la migliore squadra del Sud America"

22:07 - Come ogni venerdì dall'inizio del campionato, il presidente del Milan Silvio Berlusconi si è recato a Milanello per salutare la squadra. "Grazie per il 2-0 dell’altra sera - ha detto ai giocatori - era la coppa intitolata a mio padre. Quando giocavamo ad agosto avevamo lo stadio pieno, quest'anno abbiamo dovuto giocarla ora, non è stata annunciata, morale... 5mila spettatori. La rifaremo ad agosto, ma abbiamo battuto la squadra più forte del Sud America".



"Il San Lorenzo - ha aggiunto Berlusconi - ha vinto la coppa Libertadores e incontrerà il Real Madrid. L’importante è che abbiamo portato a casa questo risultato e un’altra coppa guadagnata per noi. Mi faceva particolarmente piacere vincere perché la coppa è stata intestata a mio padre. Io sono potuto venire perché sono stato intrattenuto a Roma per impegni politici".