Berlusconi a Milanello: "Bel derby, mi è piaciuto. Avanti così"

22:55 - La solita visita del venerdì. Il pranzo con Inzaghi e la squadra. Le parole e le dediche. Silvio Berlusconi a Milanello ha tenuto alto il morale del Milan, che non vince dal 19 settembre. "Il derby mi è piaciuto, gran gol di Menez... El Shaarawy, ti dico come fare per tenere basso il pallone, bravi tutti, state crescendo, io sono sempre a disposizione: presidente del Milan a tempo pieno". Tutti hanno gradito. Milan-Udinese reclama tre punti rossoneri. Ecco le parole del presidente.

Sul derby. "Non avete fatto giocare l'Inter, e questo mi sembra già una cosa buona, non hanno giocato, avete bloccato Kovacic, Essien complimenti, bravo. Molto bello il gol di Menez, il nuovo padre. Non è stata una brutta partita,, avete lottato con molta forza, entusiasmo e passione, complimenti per questo".

A Inzaghi. "Adesso ogni partita dobbiamo fare un passo in avanti, un miglioramento in più. Vedo che c'è la possibilità di far giocare più giocatori, incito l'allenatore a fare cambi, in modo che nessuno si senta escluso e abbia sempre voglia di continuare a fare sacrifici tenendosi in forma".

Per fortuna ho ironia, è una grande difesa contro tutto, contro i mali, usatela più spesso che potete".

Il gol sbagliato da El Shaarawy. "Tu, Stephan, ricordati di metterti più avanti con la testa così il tiro va più basso, il ciuffo riempilo di cose pesanti così ti viene normale abbassare la testa e il tiro va basso, se tiri su il corpo il tiro va alto".

A disposizione. "So che c'è un buon clima tra di voi, sono felice, per voi sono sempre a disposizione come fratello maggiore o come nonno, come volete voi. Dopo la pausa degli ultimi due tre anni sono tornato a fare il presidente e posso occuparmi di queste cose".