Berlusconi: "A Ibra offerti 15 milioni l'anno, una cifra irreale"

Sempre d'attualità, come detto, anche la questione societaria: "Credo sia giunto il momento di passare la mano, sono passati 30 anni che sono tanti, abbiamo vinto 28 trofei e sono il presidente che ha vinto di più nella storia del calcio. Devo fare il mio ultimo gesto, che deve essere responsabile per il Milan, cioè quello di trovare un successore in grado di riportare il Milan ai livelli internazionali".



E ancora: "Bisogna trovare delle persone valide, che abbiano intenzione di riportare il Milan a essere protagonista in Italia, in Europa e nel Mondo, e che si impegnino a disporrei dei fondi importanti ogni anno. Per questo motivo stiamo trattando con un gruppo di grandi aziende e fondi cinesi, siamo già da parecchio tempo in trattativa con loro".