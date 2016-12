Berlusconi a Casa-Milan, pranzo con la figlia Barbara

L'atteso sbarco di Bee Taechaubol a Milano non avverrà prima di martedì 28. Nessun ritardo però nella trattativa per il passaggio del 48% del Milan nelle mani del broker thailandese. Una volta nel capoluogo lombardo, Mr. Bee darà il via ad una serie di incontri per chiudere l'accordo. La data del closing resta il 31 luglio. Una volta definito il tutto, il thailandese avrà diritto a nominare la metà meno uno dei membri del CdA rossonero.