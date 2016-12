Benzema, pena ridotta: possibile convocazione all'Europeo

La Fff può ora costituirsi parte civile ed entrare in possesso dei documenti relativi all'inchiesta. L' "affaire" ha turbato tutto il calcio francese e ha suscitato polemiche e dibattiti anche ai vertici dello Stato, inducendo la Federazione a sospendere a tempo indeterminato Benzema dopo che i magistrati avevano stabilito il divieto di frequentazione tra i due colleghi di nazionale. Tutto era cominciato da una minaccia di Valbuena al quale era stato chiesto di pagare 100mila euro, pena la pubblicazione di un video hard che lo riguardava, recuperato da un suo vecchio cellulare. Durante il ritiro della Francia Benzema aveva invitato l'ex Marsiglia e Dinamo Mosca a pagare la somma richiesta per evitare lo scandalo. Il centravanti del Real era stato coinvolto nel ricatto da un suo assistente, ma aveva sempre affermato di non conoscere i dettagli del ricatto. Benzema ora potrà tornare a frequentare Valbuena anche nell'ambito di un processo in cui potrebbe essere dichiarato innocente, ma che non potrebbe avere inizio prima degli Europei, in programma dal 10 giugno, e per i quali ora potrebbe essere davvero convocato dal c.t. Deschamps.