Benzema è ancora nei guai: nuova registrazione contro di lui

Momento difficilissimo per Karim Benzema . La tv francese Europe 1 rende nota una nuova conversazione tra il francese e il suo connazionale Valbuena dove il tentativo di estorsione pare essere ancora più evidente: "Se vuoi che il video sparisca, parla col mio amico che verrà a Lione appositamente per te. Non ci sono altre copie del video, continua pure la tua vita io ti ho avvisato". Prove schiaccianti che fanno tremare l'attaccante del Real.

Non c'è pace per il francese che ormai si ritrova con le spalle al muro nella vicenda dell'estorsione a Valbuena. Ecco la discussione che vede protagonista la punta del Real Madrid mentre tenta di convincere l'esterno del Lione a pagare per evitare la pubblicazione del video a luci rosse: "Mathiew nel video si vede tutto, io ti ho avvisato. Se vuoi che non venga pubblicato, mettiti d'accordo col mio amico. La registrazione ce l'ha lui e la mia missione finisce qui. Dagli il tuo numero e vedetevi, sarà a Lione per te".



Inoltre, ci sarebbe anche un'altra prova che inguaia Benzema: una chiacchierata con uno dei suoi amici di infanzia nella quale comunica lo stato di agitazione dello stesso Valbuena: "E' tesissimo, in totale stato di panico".