Benitez: "Vittoria raggiunta con cuore e cervello" 

23:51 - Rimonta riuscita e terza vittoria consecutiva in una settimana tra campionato ed Europa League. Palese la soddisfazione di Rafa Benitez: "Questo è il Napoli che mi piace, la vittoria contro il Torino è arrivata con cuore e cervello. Ancora una volta il portiere avversario esce dal San Paolo come migliore in campo: abbiamo avuto tantissime palle-gol, una volta tanto la sfortuna non ci ha perseguitato. Higuain? Lavora per la squadra, presto si sbloccherà".

Insomma, la crisi è ormai superata: "Non ho mai pensato che fossimo in crisi - ha continuato Benitez - sapevo che ci voleva solo una vittoria per sbloccarci e questo è successo. Le critiche non mi hanno mai distolto dal mio lavoro e dalla voglia di continuare lungo la mia strada".