Benitez torna in Premier: firmerà un triennale con il Newcastle

Rafa Benitez è rimasto poco tempo disoccupato. In queste ore si sta concretizzando l'esonero dell' tecnico Steve McLaren, mentre lo spagnolo, ancora molto apprezzato in Premier League, a breve firmerà un contratto triennale con il Newcastle United , per cercare di risollevare il club e centrare la salvezza. I Magpies infatti, attualmente occupano il penultimo posto in classifica.

Nonostante le ultime esperienze in Italia con il Napoli e quella fallimentare in Spagna alla guida del Real Madrid, culminata con l'esonero agli inizi dello scorso gennaio, Rafa è ancora ricordato per gli ottimi risultati ottenuti Oltremanica, nel primo periodo al Liverpool e nella breve, seppur vincente, stagione come tecnico del Chelsea, quando Abramovich lo chiamò per risollevare i Blues dopo il pessimo andamneto con Andrè Villas-Boas. Ora una nuova sfida attende il tecnico spagnolo, meno prestigiosa delle precedenti ma pur sempre affascinante: salvare dalla retrocessione il Newcastle, prestigioso club della storia del calcio inglese che lo ha scelto proprio per la sua conoscenza della Premier League. E il prossimo impegno in campionato dei bianconeri, attesi lunedì in casa del Leicester, non appare di certo dei più agevoli.