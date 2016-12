Benitez: "Solo uniti si può vincere"

15:01 - Rafa Benitez punta sull'unione con i tifosi per vincere ancora e portare il Napoli in alto. I 25mila al San Paolo per l'allenamento e i mille all'aeroporto per accogliere Gabbiadini hanno caricato l'allenatore e tutto l'ambiente: "Solo uniti si può vincere. Sfruttiamo questo entusiasmo per dare continuità ai risultati". Rinnovo? "Ora non voglio distrazioni, tra qualche mese ne parlerò con il presidente De Laurentiis".

Rafael eroe dopo la Supercoppa?

"E' un portiere che ha qualità, è giovane e perciò ha bisogno di lavorare e di sentire la fiducia per migliorare"

Vincere in Italia è più difficile che in altri campionati?

"Vincere è sempre difficile, vince sempre uno e dipende anche da altri fattori. Non voglio parlare sempre di fatturato, ma se guardiamo chi vince in tutti i campionati europei... Col Valencia non eravamo all'altezza di Real e Barcellona, ma abbiamo vinto dopo 31 anni. La continuità dipende dalla forza dalla rosa, Napoli è simile rispetto a queste piazze per la passione dei tifosi, che ti dà il 120% e 25mila all'allenamento lo dimostrato ma in alcuni casi ci può essere l'effetto contrario. I tifosi ora possono portarci in volo. L'ambiente mi ricorda molto quello di Liverpool"

Gabbiadini vice Higuain?

"Devo parlarne con lui. Decideremo insieme qual è il ruolo migliore per lui"

Come sta Strinic?

"Può giocare, quanto tempo non lo sappiamo ma è a disposizione"

Il rinnovo?

"Ora non voglio distrazioni, con il presidente De Laurentiis abbiamo deciso che parleremo del futuro tra qualche mese. Non è detto che vada via. Ho ricevuto alcune offerte, ma ora sono impegnato qua, e non ho dato risposte. Se dipende dal terzo posto? Oggi penso solo al Cesena, tra due mesi vedremo dove saremo non solo in classifica ma in tutte le cose per capire a cosa puntare"

Il Napoli è pronto per vincere lo scudetto?

"Tutti insieme ce la possiamo fare"

Come sta il Napoli?

"Abbiamo lavorato benissimo. La squadra sta meglio che mai sul punto di vista fisico. Siamo carichi grazie anche ai tifosi che ci stanno vicino. Noi pensiamo solo al Cesena, alla gara contro la Juve penseremo il giorno dopo questa trasferta"

Mercato ancora aperto?

"Siamo sempre attenti sul mercato. Gli arrivi di Gabbiadini e Strinic sono stati importanti per dare equilibrio alla squadra. Dove giocheranno? Il croato sulla fascia sinistra, mentre devo parlare ancora con Gabbiadini per decidere la sua posizione"

Entusiasmo dopo la Supercoppa?

"Dobbiamo approfittarne, contro il Cesena andiamo per vincere e iniziare bene il 2015"

Benitez ricorda Pino Daniele: "Sono addolorato per la scomparsa di Pino Daniele, esprimeva il sentimento e il cuore che si vede in questa città".