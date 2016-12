Benitez si congeda dal Real: "E' stato un onore, buona fortuna a Zidane"

Rafa Benitez si congeda dal Real Madrid con una lettera pubblicata sul proprio sito. "Voglio salutare tutti, a tutti i livelli del club e voglio che sappiano che è stato un onore e un privilegio far parte di questa società e lavorare per questi colori. Sono cresciuto come persona, giocatore e allenatore dalle categorie inferiori a tecnico della prima squadra. Grazie a tutti per il sostegno avuto fin dal primo passo qui. E buona fortuna a Zidane".