Benitez: "Ronaldo è con me. E insieme vinceremo"

Ieri Florentino Perez , per un atto di fiducia non formale. Ora Rafa Benitez , vigilia di Champions League. Più che la partita di domani con lo Shakhtar, in trasferta, conta la crisi di Casa-Real. E per il tecnico contano la solidità della sua panchina, il rapporto con i tifosi e con Ronaldo e le parole che deve dire in questa vigilia d'Europa. Eccolo, dunque, Rafa.

Il momento. "Il Real è una grande squadra, per 14 partite siamo rimasti imbattuti. L'ultima partita l'abbiamo persa, lo so, e ci è dispiaciuto molto. Ma c'è un solo modo per risalire: ricominciare a vincere. E lo faremo".

Sullo Shakhtar: "La partita col Barcellona ci duole averla persa in quella maniera. Ma ora dobbiamo guardare avanti e pensare alla partita con lo Shakhtar che è una grande squadra e ci giochiamo il primo posto nel girone".

La fiducia: "Siamo uniti, abbastanza uniti. La fiducia della giunta del Real Madrid è un atto che gradisco. Dobbiamo ritrovare lo spirito giusto, quello che non ci è mancato nei primi tre mesi, bisogna ritrovare quelle sensazioni positive. E lo faremo".

Capitolo Ronaldo: "E' un grandissimo giocatore ed è fondamentale per il Real Madrid. Non ho nessun problema con lui".

Lo spogliatoio: "Se lo spogliatoio on fosse dalla mia parte, non avremmo fatto quelle 14 gare senza sbagliare e nemmeno saremmo arrivati così in alto in Champions con due turni di anticipo. Alleno un gruppo ricco di qualità e professionalità, insieme arriveremo ai risultati che ci siamo prefissati".