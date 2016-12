Benitez risponde a Gerrard: "Deve vendere il suo libro..."

Botta e risposta tra Steven Gerrard e Rafa Benitez , che replica alle frasi pubblicate dall'ex capitano del Livepool nella propria autobiografia 'My story'. "Non gli piacevo come persona - le parole del centrocampista dei Los Angeles Galaxy -. E poi fu tutta colpa sua la cessione di Xabi Alonso al Real...". Il tecnico risponde così: "Ha pubblicato un libro, io ora sono l'allenatore del Real Madrid e questo fa vendere...".

Gerrard, nel suo libro, ha raccontato alcuni episodi legati alla convivenza con Benitez ai tempi del Liverpool, dal 2004 al 2010: "Non penso che gli piacessi come persona, non so perché ma era la sensazione che mi dava. Posso prendere il telefono e chiamare tutti i miei vecchi allenatori al Liverpool tranne Rafa. Cedere Alonso al Real fu una mossa stupida e la colpa fu tutta di Benitez".



Ricevute le frecciate, Benitez ha risposto con poche parole: "Ho letto e credo si sbagli - dice lo spagnolo -. Per il rispetto e la stima che ho per Gerrard, per il Liverpool e per i suoi tifosi, penso che la cosa migliore da fare sia sorvolare su queste affermazioni. Ha pubblicato un libro, io sono ora l'allenatore del Real Madrid e questo fa vendere".