Benitez, le dichiarazioni contro Perez costano un milione

Lo sfogo contro Perez rischia di costare caro a Rafa Benitez. Nel contratto dell'ex tecnico del Real Madrid era prevista una "clausola del silenzio": se non avesse rilasciato dichiarazioni fino al 1° luglio, avrebbe ricevuto un milione di euro di bonus, ora sfumato. Non solo, il Real sta cercando di capire se sarà una risoluzione anticipata del contratto (scadenza 2017 a 4 milioni l'anno) per "dichiarazioni lesive".