Benitez, il Napoli propone un triennale: presto un incontro

13:17 - Tutto può succedere. Ma se ci fosse da scommettere sarebbe più facile puntare sull'addio. Benitez non scioglie le riserve, ribadisce che presto si incontrerà con De Laurentiis per fare il punto della situazione. Il club gli proporrà un triennale, ma il tecnico punterebbe al massimo a un rinnovo di un anno. "Voglio concentrarmi sul presente, possiamo vincere ancora dei trofei, non voglio distrazioni", ha detto al Mirror.

"Napoli e Liverpool - ha continuato Benitez - sono due città di lavoratori, che amano le loro squadre e si divertono e soffrono con loro, perciò sono molto simili sotto questo punto di vista". Liverpool città amata. L'Inghilterra come possibile ritorno. Non sulla panchina dei Reds, magari. Su quella del City, forse. Perché in fondo Manchester non è lontana e la famiglia sarebbe molto molto più vicina. "In Europa le squadre inglesi torneranno ad essere forti, qualche altro club sta diventando più forte come il PSG o l'Atletico Madrid, ma la Premier League si rafforzerà. Il calcio inglese è più fisico, quello italiano è più tattico e quello spagnolo comprende entrambi e perciò è più avanti".