Benitez: "Il 3-0 ai viola? Noi meglio contro Roma e Lazio"

21:02 - Rafa Benitez, alla vigilia di Wolfsburg-Napoli. "Sarà una gara dura, molto dura". Il silenzio, le polemiche? "Abbiamo vinto contro la Fiorentina, ma contro Roma e Lazio avevamo giocato meglio. Il calcio è così. Il silenzio imposto? Lo rispetto". Poi rivela: "Volevo Luiz Gustavo, Schurrle. Non si potevamo prendere. Ora sono avversari". Il futuro? "Andiamo avanti. Ci sono tante partite. Da vincere".



Vigilia di Wolfsburg-Napoli, le parole di Rafa Benitez. E' da Napoli-Lazio 0-1 di Coppa Italia, una settimana fa, che il silenzio è calato a casa-Napoli, ordine del presidente De Laurentiis. Dal silenzio e dalla rabbia si è transitati al 3-0 sulla Fiorentina e ora l'Europa League. Le parole di Benitez, parecchio attese, in Germania. Che cosa attendersi? Ed ecco Rafa Benitez e Lorenzo Insigne.



LE PAROLE DI BENITEZ

"Ogni partita cerchiamo di fare qualcosa di più, qualcosa di meglio. Abbiamo vinto 3-0 con la Fiorentina, ma contro Roma e Lazio avevamo giocato meglio. Perché il calcio è così.I test dicono che la squadra sta bene e domani faremo ancora meglio di quanto fatto fin qui".

Il silenzio quanto le è pesato?

"Io ho anche un sito dove potermi esprimere. Ho scelto il silenzio per lavorare e basta, concentrami sulla squadra. Quel che serve"

Il Wolfsburg quanto lo teme?

"E' una squadra fortissima, ha giocatori come Perisic, Luiz Gustavo e Schurrle che all'inizio del mio percorso avevo segnalato, ma non si potevano prendere. Sarà una gara durissima, e noi onoreremo il doppio impegno col massimo delle nostre energie".

Quali obiettivi da qui a fine maggio?

"La squadra sta bene, siamo usciti dalla finale di Coppa Italia senza meritarlo. Dopo aver vinto due Coppe stiamo andando avanti e vedremo di aggiungere qualcosa. La squadra è motivata e pronta".

Un difetto?

"La squadra forse è troppo buona. Manca cattiveria".



LE PAROLE DI INSIGNE

Il difficile momento che state vivendo, come gestirlo?

"Non c'è nessun problema, non c'è nessun casino. Abbiamo accettato la decisione del presidente e ci siamo comportati di conseguenza. Pensiamo a lavorare e a giocare e a vincere. Siamo professionisti".