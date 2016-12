Benitez: "I due titoli col Napoli? Il massimo ottenibile"

Napoli non si scorda. Per tutto quello che ti può dare. Per la sua bellezza, le sue contraddizioni, la sua unicità. Pressioni comprese. Due anni alla guida degli azzurri, due trofei, un amore viscerale logorato nel finale ma non certo evaporato. Rafa Benitez da Madrid guarda al suo passato recente, con affetto e con orgoglio, rispondendo alle critiche non troppe velate mosse nei suoi confronti da De Laurentiis e Hamsik con battute calibrate ma chiare: "A Napoli non era facile vincere la Juventus era di molto più forte - ha dichiarato il tecnico dei blancos a El Pais - ma ho vinto due titoli ottenendo il massimo dai giocatori".