Benitez elogia Gabbiadini: "Presente e futuro del Napoli" 

21:57 - Sorrisi in casa Napoli dopo la vittoria per 4-0 in casa del Trabzonspor. Soddisfatto Rafa Benitez che, dopo aver fatto i complimenti a tutti, si sofferma su Gabbiadini: "Mi aspettavo che fosse così forte: è il presente e futuro del Napoli perché ha grandi qualità". L'allenatore, a Premium Sport, fa il punto sulla sua squadra: "La continuità l'abbiamo avuta, manca un po' di maturità forse perché paghiamo l'inesperienza".



Benitez sa quale è il problema e quale la soluzione: "E' una questione di età, di abituarsi ai massimi livelli a vincere. Per migliorare non c'è altro da fare che continuare a lavorare. La squadra ha fatto un ottimo lavoro, siamo soddisfatti. A Palermo abbiamo fatto degli errori, anche se dal punto di vista del gioco non avevamo fatto malissimo".