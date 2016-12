Benitez e il Napoli più lontani. Dopo il Dnipro, la verità

15:12 - Rafa Benitez e il Napoli. Quanto vicini? Quanto lontani? Le parole del manager di Rafa, ieri l'altro: "Sono ottimista, ottimista per natura. Ancora 4-5 giorni...". Parole di conforto, parole positive in chiave accordo, come a tutti è parso di capire: Benitez al Napoli si continua, per quante stagioni si vedrà. Ma non è così, non è proprio così. Il dialogo è in corso, ma l'accordo non c'è. E c'entra poco (niente) l'amaro pareggio col Dnirpro. C'entra poco (niente).

E il punto, oggi, dice che Rafa Benitez è più lontano dal Napoli. Secondo Paolo Bargiggia, queste sono le posizioni: "Al 70 per cento, Benitez lascia il Napoli. Ovvio, al 30 rimane. L'incontro fra il presidente De Laurentiis e il manager Quilon c'è stato: AdL ha proposto un contratto lungo, di 3-4 stagioni e con ritocco dell'ingaggio, la controreplica è stata diversa: accordo di una stagione, poi si vedrà, con clausole annesse. La volontà di Rafa, questa è la sensazione, è di non voler restare al Napoli. Comunque, fino a dopo la gara di ritorno col Dnipro non ci saranno novità".

Oggi, Rafa parlerà col suo manager per fare il punto.

Sempre da Bargiggia: "Nei giorni scorsi, era stato allertato Mihajlovic. Ma De Laurentiis non intende fare passi affrettati né creare problemi. E qui a proposito di Miha tutto è stato fermato".