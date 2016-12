Benitez da Liverpool: "Napoli, alzeremo altri trofei"

13:16 - Rafa Benitez, attraverso il suo sito ufficiale, manda questo messaggio di auguri e di gioia per il Napoli e per Napoli. E chissà che non sia anche il prologo a quello che sarà, nel 2015, il "nodo" del suo futuro al Napoli. Comunque, non un assillo per De Laurentiis e in fondo non è questo il giorno per parlare di contratto.

"Dalla mia casa di Liverpool, dove sono appena arrivato per trascorrere queste festività con la mia famiglia, voglio augurare a tutti i componenti della nostra Ssc Napoli un felice Natale. Ai dirigenti, i collaboratori del club, gli elementi della rosa, allo staff tecnico, medico e ausiliare... e ovviamente ai nostri tifosi, che ci sostengono sempre, tutto il meglio in questa ricorrenza così speciale e che siano giorni indimenticabili trascorsi con salute e allegria in famiglia".

"In questo caso siamo tutti un pò più contenti, tutti abbiamo un motivo in più di festeggiare perché abbiamo appena vinto la Supercoppa italiana, un titolo che, come potete sapere, vogliamo condividere specialmente con tutti voi. Si tratta di un trofeo del Napoli, per i suoi tifosi e per Napoli che è la nostra casa, con tutto ciò che questo comporta. Anche se lontani, brindiamo tutti insieme per tutto ciò che ci attende affinché ci siano altre celebrazioni come questa prima possibile. Buon Natale, felice Supercoppa italiana a tutti. E Forza Napoli sempre!!!".