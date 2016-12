Benatia spinge Castan: "Tutto andrà bene, Dio è con te"

14:14 - L'addio alla Roma non è stato troppo morbido e con società e tifosi qualcosa si è rotto. Ma l'amicizia è l'amicizia e Benatia non dimentica quindi il suo ex compagno di reparto Leandro Castan. Il franco-marocchino ha postato questa mattina su twitter un messaggio affettuoso per il brasiliano, alle prese con un cavernoma che lo costringerà a un intervento al cervello: "Amico mio - ha scritto - ti auguro il meglio. Andrà tutto bene, Dio è con te".

"Ti penso sempre - continua il post -. Torna presto che questo gruppo, questa squadra, ha bisogno di un guerriero come te. Un abbraccio forte, forte". Un bel gesto, un segno di amicizia che allunga la lista di quanti, in queste ore, hanno dimostrato vicinanza a Castan.Tra i tanti c'è anche un messaggio video di Federico Melchiorri, giocatore del Pescara che nel 2010 ha dovuto fare i conti con lo stesso problema di Castan ed è poi tornato a giocare.