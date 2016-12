Benalouane mette in mora la Fiorentina: la Viola ora rischia la penalità

L'affare Benalouane rischia di costare due punti di penalizzazione per il campionato 2016-17 alla Fiorentina. Il difensore francese, arrivato a febbraio in prestito dal Leicester, non ha mai giocato in viola né si è mai allenato in gruppo per colpa di una sciatalgia. La Fiorentina non gli ha pagato gli stipendi di febbraio, marzo e aprile e il difensore ha messo in mora la società con un procedimento al Collegio Arbitrale.