Belloli, domani le dimissioni? A Fiumicino si decide

Rinviata a domani, giovedì 21 maggio, alle 15, a Fiumicino, la discussione nel consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti sul caso del presidente Felice Belloli e le sue presunte frasi sessiste pronunciate nella riunione del 5 marzo al dipartimento calcio femminile. Lo fa sapere il consigliere Figc, in quota Dilettanti, Salvatore Colonna, lasciando la sede della Lega di Piazzale Flaminio, a Roma.

Lo slittamento è stato richiesto dallo stesso Belloli. "Ha detto che prima c'erano da discutere argomenti importanti come il vincolo sportivo - spiega Colonna -. Domani ci sarà un chiarimento che non può essere solo formale ma di carattere politico -. Si dimetterà? Penso di sì, se non avrà più l'appoggio politico come fa a governare? Per me si deve dimettere ma vediamo cosa succede domani".

In merito alle presunte frasi di Belloli la posizione di Colonna è chiara: "Se le parole fossero vere, non c'è stato ancora un accertamento giudiziario, sarebbero affermazioni alienanti: non è possibile dire queste cose su delle atlete - spiega -. E non mi interessa nemmeno perché o come il documento del verbale è uscito".