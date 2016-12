Bella Fiorentina, Benfica steso ai rigori

Conversazione da amici di vecchia data tra Paulo Sousa e Rui Costa prima del via, poi sul campo è battaglia vera: tra brutti falli e cartellini è partita vera. Primo tempo contratto, con le due squadre che rischiano pochissimo: da segnalare una buona parata del nuovo arrivato Sepe su un diagonale da centro area. Nella ripresa, al minuto 56, la più grande occasione della gara è per la Fiorentina: filtrante di Borja Valero per Ilicic che calcia in diagonale sul portiere in uscita ma colpisce l'angolo traversa.



Nel secondo tempo entra Rossi e, dopo un paio di buone giocate, spacca la partita servendo ancora lo scatenato sloveno e causando così la seconda ammonizione di Luisao al 66'. Nonostante la superiorità numerica, però, i toscani non riescono a pungere e trascinano la gara ai rigori dove sono infallibili: segnano Pasqual, Badelj, Rebic, Ilicic e Mario Suarez, mentre Gonzalez si fa ipnotizzare al quinto dal giovane Lezzerini che diventa l'eroe di serata.